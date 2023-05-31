Левкин Иван РОДОНАЧАЛЬНИК
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в Смоленской области в средней части течения реки Угра, либо в д. ЛЕВКИНО, Темкинского района, либо в Угранском районе. Требуется отыскать документы.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Левкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Левкина Неизвестно
Смерть
Неизвестно