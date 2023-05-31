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Левкин Иван РОДОНАЧАЛЬНИК

Место рождения

Левкино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Левкино, Темкинский муниципальный район, Смоленская область
Родился в Смоленской области в средней части течения реки Угра, либо в д. ЛЕВКИНО, Темкинского района, либо в Угранском районе. Требуется отыскать документы.
Место жительства
Неизвестно
Шумихино, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Левкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Левкина Неизвестно

Шумихино, Угранский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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