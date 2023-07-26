Ранеткин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1820 ст.
Место жительства
1821 ст.
Возраст - 1 год. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1821
Место жительства
1831 ст.
Возраст - 12 лет. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1831
Бракосочетание
21.01.1838 ст.
Поручители со стороны жениха и невесты из той же волости и деревни были: Василий Иванов, Игнатий Иванов и Ефим Иванов. ф. 18. Оп.3. Д. 162 МК по Угличскому уезду за 1838 год.
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ранеткина Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ранеткина Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Ранеткина Домна Ивановна
Мать ребёнка: Ранеткина Екатерина Алексеевна
Место жительства
1844 ст.
Возраст - 24 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1844
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Вавицына (Ранеткина) Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Ранеткина Екатерина Алексеевна
Место жительства
1853 ст.
Возраст - 33 года. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1853
Рождение ребёнка
1860 ст.
Дочь: Ранеткина Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Ранеткина Екатерина Алексеевна
Место жительства
1860 ст.
Возраст - 40 лет. ф. 18. Оп.3. Д. 253 Исповедные духовные росписи по церквям г. Углича и его уезда
Место жительства
1865 ст.
Возраст - 45 лет. ф.230 от.3 д.1634 Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1865
Место жительства
1887 ст.
Возраст - 67 лет. Вдовец. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Место жительства
1891 ст.
Возраст - 71 год. Исповедная роспись церкви Кадановского погоста Угличского уезда Ярославской губернии 1891
Смерть
Неизвестно