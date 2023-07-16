Пелагея Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борис Кузьмин
Рождение ребёнка
1845
Сын: Митрофан Борисов
Отец ребёнка: Борис Кузьмин
Рождение ребёнка
1850
Сын: Борис Борисов
Отец ребёнка: Борис Кузьмин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрёна Борисова
Отец ребёнка: Борис Кузьмин
Смерть
Неизвестно