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Пелагея Борисова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борис Кузьмин

Рождение ребёнка
1845

Сын: Митрофан Борисов

Отец ребёнка: Борис Кузьмин

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Борис Борисов

Отец ребёнка: Борис Кузьмин

Садилово, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрёна Борисова

Отец ребёнка: Борис Кузьмин

Смерть
Неизвестно

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