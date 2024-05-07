Колесникович (Санукевич) Ольга Николаевна 18.05.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникович (Санукевич) Ольга Николаевна

Место рождения

Теглевичи, Зельвенский район, Гродненская область

Дата рождения

18.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Теглевичи, Зельвенский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
23.09.1984

Дочь: Колесникович Наталья Александровна

Отец ребёнка: Колесникович Александр Иванович

Речки, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.07.1988

Сын: Колесникович Сергей Александрович

Отец ребёнка: Колесникович Александр Иванович

Беловежский, Каменецкий район, Брестская область

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