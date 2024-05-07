Колесникович (Санукевич) Ольга Николаевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1984
Дочь: Колесникович Наталья Александровна
Отец ребёнка: Колесникович Александр Иванович
Речки, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
11.07.1988
Сын: Колесникович Сергей Александрович
Отец ребёнка: Колесникович Александр Иванович
Беловежский, Каменецкий район, Брестская область