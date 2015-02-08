Андреева (Неверова) Александра
Место рожденияс.Нижний Гумбет Оренбургской области
Дата рождения11.01.1926
Дата смерти08.02.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1926
Отец: Неверов Михаил
Мать: Неверова Анастасия
с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
10.11.1950
Дочь: Гейко Людмила
Отец ребёнка: Андреев Михаил
Рождение ребёнка
26.09.1958
Сын: Андреев Сергей
Отец ребёнка: Андреев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Михаил
Смерть
08.02.2015
с Маячный Башкортостан
Похороны
Неизвестно
с Маячный Башкортостан