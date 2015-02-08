Андреева (Неверова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Неверова) Александра

Место рождения

с.Нижний Гумбет Оренбургской области

Дата рождения

11.01.1926

Дата смерти

08.02.2015

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1926

Отец: Неверов Михаил

Мать: Неверова Анастасия

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
10.11.1950

Дочь: Гейко Людмила

Отец ребёнка: Андреев Михаил

Рождение ребёнка
26.09.1958

Сын: Андреев Сергей

Отец ребёнка: Андреев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Михаил

Смерть
08.02.2015
с Маячный Башкортостан
Похороны
Неизвестно
с Маячный Башкортостан
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