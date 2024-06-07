Дресвянникова Евдокия Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Дресвянникова) Степанида Максимовна
Отец ребёнка: Дресвянников Максим Антонович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Дресвянникова) Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Дресвянников Максим Антонович
Смерть
Неизвестно