Дресвянникова Евдокия Сидоровна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дресвянникова Евдокия Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дресвянников Максим Антонович

Место жительства
Неизвестно
Дымовская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Дресвянникова) Степанида Максимовна

Отец ребёнка: Дресвянников Максим Антонович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Дресвянникова) Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Дресвянников Максим Антонович

Смерть
Неизвестно

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