Кишкин Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1916 ст.
Церковь Владимира равноапостольного при Орлово-Новосильцевской богадельне, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 3247, л. 465-553об: Метрическая книга церкви Св. князя Владимира при Орлово-Новосильцевской богадельне... Показать все
Смерть
Неизвестно