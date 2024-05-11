Кишкин Александр Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кишкин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.04.1916 ст.

Жена: Кишкина (Боровиковская) Надежда Александровна

Церковь Владимира равноапостольного при Орлово-Новосильцевской богадельне, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 3247, л. 465-553об: Метрическая книга церкви Св. князя Владимира при Орлово-Новосильцевской богадельне... Показать все
Смерть
Неизвестно

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