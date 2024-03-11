Karapetyan Poghos
Место рожденияYerazgavors, Shirak, Armenia
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Vardanyan Karapet
Мать: ____ Maria Марья
Рождение ребёнка
1860
Сын: Karapetyan Mushegh
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Karapetyan Hovhannes
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Karapetyan Harutyun
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно