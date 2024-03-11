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Karapetyan Poghos

Место рождения

Yerazgavors, Shirak, Armenia

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1813 г.р.

Дети

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Vardanyan Karapet

Мать: ____ Maria Марья

Рождение ребёнка
1860

Сын: Karapetyan Mushegh

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Karapetyan Hovhannes

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1865

Сын: Karapetyan Harutyun

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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