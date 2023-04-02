Долматов Арсений Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долматов Арсений Максимович

Место рождения

Пергумзь, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1881 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Пергумзь, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Долматова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долматова Анна

Смерть
1940
Старое, Георгиевская волость, Белозерский уезд

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