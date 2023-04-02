Долматов Арсений Максимович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Долматова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долматова Анна
Смерть
1940
Старое, Георгиевская волость, Белозерский уезд