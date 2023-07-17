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Манцуров Федр Мефодиевич

Место рождения

Василево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Василево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Манцуров Андрей Федорович

Мать ребёнка: Никитина Дарья

Василево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.05.1897 ст.

Сын: Манцуров Никита Федорович

Мать ребёнка: Никитина Дарья

Василево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
ГКУ "ГАКО". Ф. 33. Оп. 6. Д. 1036. Л. 37 ( за № 26)
Рождение ребёнка
11.02.1899 ст.

Сын: Манцуров Иван Федорович

Мать ребёнка: Никитина Дарья

Василево, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
ГКУ "ГАКО". Ф. 33. Оп. 6. Д. 1039. Л. 469. ( за № 7)
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.

Сын: Манцуров Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Никитина Дарья

ГКУ "ГАКО". Ф. 33. Оп. 6. Д. 1053. Л. 227 об., 228 ( за № 58)
Смерть
Неизвестно

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