Манцуров Федр Мефодиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Манцуров Андрей Федорович
Мать ребёнка: Никитина Дарья
Рождение ребёнка
02.05.1897 ст.
Сын: Манцуров Никита Федорович
Мать ребёнка: Никитина Дарья
ГКУ "ГАКО". Ф. 33. Оп. 6. Д. 1036. Л. 37 ( за № 26)
Рождение ребёнка
11.02.1899 ст.
Мать ребёнка: Никитина Дарья
ГКУ "ГАКО". Ф. 33. Оп. 6. Д. 1039. Л. 469. ( за № 7)
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.
Сын: Манцуров Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Никитина Дарья
ГКУ "ГАКО". Ф. 33. Оп. 6. Д. 1053. Л. 227 об., 228 ( за № 58)
Смерть
Неизвестно