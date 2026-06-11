Липинский Даниил (Данила) Иванович 1842 или 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Липинский Даниил (Данила) Иванович

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1842 или 1839

умер Неизвестно

Мать
Липинская (Липенская) Феврония Иванова1820 г.р.
Отец
Липинский (Липенский) Иван Антонов1821 г.р.
Супруги
Липинская Ефросиния1851 г.р.
Дети
Липинский Петр Даниилович1876 г.р.
Липинский Ефим Даниилович1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 или 1839

Отец: Липинский (Липенский) Иван Антонов

Мать: Липинская (Липенская) Феврония Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липинская Ефросиния

Рождение ребёнка
1876

Сын: Липинский Петр Даниилович

Мать ребёнка: Липинская Ефросиния

Рождение ребёнка
1884

Сын: Липинский Ефим Даниилович

Мать ребёнка: Липинская Ефросиния

Рождение ребёнка
1887

Сын: Липинский Семен Даниилович

Мать ребёнка: Липинская Ефросиния

Смерть
Неизвестно

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