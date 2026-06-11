Липинский Даниил (Данила) Иванович
мужской, родился 1842 или 1839
умер Неизвестно
МатьЛипинская (Липенская) Феврония Иванова1820 г.р.
ОтецЛипинский (Липенский) Иван Антонов1821 г.р.
Супруги
Липинская Ефросиния1851 г.р.
Дети
Липинский Петр Даниилович1876 г.р.
Липинский Ефим Даниилович1884 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842 или 1839
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Липинская Ефросиния
Рождение ребёнка
1876
Сын: Липинский Петр Даниилович
Мать ребёнка: Липинская Ефросиния
Рождение ребёнка
1884
Сын: Липинский Ефим Даниилович
Мать ребёнка: Липинская Ефросиния
Рождение ребёнка
1887
Сын: Липинский Семен Даниилович
Мать ребёнка: Липинская Ефросиния
Смерть
Неизвестно