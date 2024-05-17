Михайлов Дмитрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Михайлов Петр Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
«Уральская дорожка», координаты 59.946749, 30.428552 (напротив захоронения Морозовых-Монтвидов)