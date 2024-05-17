Михайлов Дмитрий Петрович 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михайлов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

Не указана

Жена

После 1918 г.р.
1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Михайлов Петр Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко (Ткаченко) Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Петрова) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
«Уральская дорожка», координаты 59.946749, 30.428552 (напротив захоронения Морозовых-Монтвидов)

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