Фон Ребиндер ИВАН (Иоганн) 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Фон Ребиндер ИВАН (Иоганн)

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1847

умер Около 1900

Супруги
Фон Ребиндер (Мансурова) ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА1854 г.р.
Дети
Образцова (Ребиндер) АННА ИВАНОВНА1875 г.р.
Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1874

Жена: Фон Ребиндер (Мансурова) ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Образцова (Ребиндер) АННА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Фон Ребиндер (Мансурова) ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА

Мать ребёнка: Фон Ребиндер (Мансурова) ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Смерть
Около 1900

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