Фон Ребиндер ИВАН (Иоганн)
мужской, родился 1847
умер Около 1900
Супруги
Дети
Образцова (Ребиндер) АННА ИВАНОВНА1875 г.р.
Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1874
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Образцова (Ребиндер) АННА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: Фон Ребиндер (Мансурова) ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Ребиндер ЕЛЕНА ИВАНОВНА
Мать ребёнка: Фон Ребиндер (Мансурова) ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Смерть
Около 1900