Чеснокова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1976
Рождение ребёнка
18.03.1998
Дочь: Сидоренко Камила Хафизовна
Отец ребёнка: Баширов Хафиз Башир оглы
Рождение ребёнка
20.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баширов Хафиз Башир оглы
Рождение ребёнка
21.04.2009
Сын: Чесноков Руслан Николаевич
Отец ребёнка: Баширов Хафиз Башир оглы