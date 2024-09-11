Козлов Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1947
Рождение ребёнка
01.01.1950
Рождение ребёнка
01.01.1952
Рождение ребёнка
01.01.1954
Рождение ребёнка
01.01.1956
Рождение ребёнка
01.01.1960
Смерть
Неизвестно