Козлов Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Яков Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Манзурова) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Манзурова) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Манзурова) Клавдия Петровна

Новоселка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Манзурова) Клавдия Петровна

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Манзурова) Клавдия Петровна

Новоселка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Манзурова) Клавдия Петровна

Новоселка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова (Манзурова) Клавдия Петровна

Новоселка, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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