Кашапова Римма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Кашапов Галим
Рождение ребёнка
1959
Сын: Шакиров Роман
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Рита
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Шакирова Райса Рашитовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1965
Сын: Рафаил
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1967
Сын: Рауф
Отец ребёнка: не указан