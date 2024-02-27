Кашапова Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашапова Римма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кашапов Галим

Мать: Ахмадеева Сайда Зариповна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Шакиров Роман

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Рита

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Шакирова Райса Рашитовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1965

Сын: Рафаил

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1967

Сын: Рауф

Отец ребёнка: не указан

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