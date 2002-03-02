Кулик Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик Анна Владимировна

Место рождения

Батайск, город Батайск, Ростовская область

Дата рождения

02.03.2002

Пол

Женский

Отец

С 1980 по 2005 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

сб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2002

Отец: Кулик Владимир Александрович

Мать: Кулик Оксана Валерьевна

Батайск, город Батайск, Ростовская область
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