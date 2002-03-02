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Кулик Анна Владимировна
Кулик Анна Владимировна
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Древо
Место рождения
Батайск
, город Батайск, Ростовская область
Дата рождения
02.03.2002
Пол
Женский
Отец
Кулик Владимир Александрович
С 1980 по 2005 г.р.
Мать
Кулик (Шкуркина) Оксана Валерьевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
сб
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.2002
Отец:
Кулик Владимир Александрович
Мать:
Кулик Оксана Валерьевна
Батайск
, город Батайск, Ростовская область
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