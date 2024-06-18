Милютин Дементий Яковлевич 01.08.1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милютин Дементий Яковлевич

Место рождения

д. Михайловская Якушевский приход

Дата рождения

01.08.1804

Дата смерти

01.09.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1804

Отец: Милютин Яков Андреевич

Мать: Пелагея Васильевна

д. Михайловская Якушевский приход
Бракосочетание
09.02.1840

Жена: (Авдонина) Авдотья (Евдокия) Авдеевна

Рождение ребёнка
03.08.1848

Дочь: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна

Мать ребёнка: (Авдонина) Авдотья (Евдокия) Авдеевна

Грачево
Смерть
01.09.1852

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