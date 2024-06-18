Милютин Дементий Яковлевич
Место рожденияд. Михайловская Якушевский приход
Дата рождения01.08.1804
Дата смерти01.09.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1804
Отец: Милютин Яков Андреевич
Мать: Пелагея Васильевна
д. Михайловская Якушевский приход
Бракосочетание
09.02.1840
Рождение ребёнка
03.08.1848
Дочь: (Милютина) Евдокия (Авдотья) Дементьевна
Мать ребёнка: (Авдонина) Авдотья (Евдокия) Авдеевна
Грачево
Смерть
01.09.1852