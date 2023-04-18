Дюсембекова (Иманкулова) Кымбат Шайсултановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1967
Отец: Иманкулов Шайсултан
Мать: Иманкулова Нагима
Рождение ребёнка
07.05.1989
Дочь: Кунакбаева Сабина Амыровна
Отец ребёнка: Дюсембеков Амыр Ганиевич
Рождение ребёнка
04.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дюсембеков Амыр Ганиевич