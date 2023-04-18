Дюсембекова (Иманкулова) Кымбат Шайсултановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюсембекова (Иманкулова) Кымбат Шайсултановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1967

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1936 г.р.

Дети

1989 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1967

Отец: Иманкулов Шайсултан

Мать: Иманкулова Нагима

Рождение ребёнка
07.05.1989

Дочь: Кунакбаева Сабина Амыровна

Отец ребёнка: Дюсембеков Амыр Ганиевич

Рождение ребёнка
04.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дюсембеков Амыр Ганиевич

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