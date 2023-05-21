Евтихов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтихов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасенко Алла Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтихов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтихов Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтихов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евтихов Николай Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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