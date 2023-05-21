Евтихов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасенко Алла Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евтихов Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евтихов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евтихов Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евтихов Николай Владимирович
Смерть
Неизвестно