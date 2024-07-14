Валайко Сергей Николаевич
Место рожденияЛонница, Смоленская область
Дата рождения15.07.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1978
Отец: Валайко Николай
Мать: Валайко Надежда Ивановна
Лонница, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валайко Мария
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валайко Мария