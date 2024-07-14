Валайко Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валайко Сергей Николаевич

Место рождения

Лонница, Смоленская область

Дата рождения

15.07.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

1954 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1978

Отец: Валайко Николай

Мать: Валайко Надежда Ивановна

Лонница, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валайко Мария

Место жительства
Неизвестно
Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.08.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валайко Мария

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