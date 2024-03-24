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Слободин Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

?.02.1962

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1892 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Слободин Николай Васильевич

Мать: Слободина Пелагия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слободин Флегонт Дмитриевич

Мать ребёнка: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Воевал в первой мировой и гражданских войнах, Председатель в нескольких сельсоветах, управляющий мельуправления, директор пищекомбината в с. Даровское
Образование
Неизвестно
3 класса
Бракосочетание
1923

Жена: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна

Рождение ребёнка
31.12.1923

Дочь: Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна

Рождение ребёнка
02.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна

Рождение ребёнка
19.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна

Смерть
?.02.1962

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