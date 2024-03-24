Слободин Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти?.02.1962
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слободин Флегонт Дмитриевич
Мать ребёнка: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Воевал в первой мировой и гражданских войнах, Председатель в нескольких сельсоветах, управляющий мельуправления, директор пищекомбината в с. Даровское
Образование
Неизвестно
3 класса
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
31.12.1923
Дочь: Ласкина (Ласкина) Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Слободина (Исакова) Агапия Матвеевна
Рождение ребёнка
02.09.1929
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
19.11.1939
Смерть
?.02.1962