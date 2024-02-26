Марина Матвеева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Афанасьев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Евдокея Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Григорий Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Гаврила Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Иван Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Анна Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно