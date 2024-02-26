Марина Матвеева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарина Матвеева (Вна)

Марина Матвеева (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Афанасьев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Евдокея Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Григорий Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Гаврила Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Иван Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Анна Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Афанасьев (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.