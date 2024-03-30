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Широбоков Георгий Иванович
Широбоков Георгий Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.1863
Пол
Мужской
Отец
Широбоков Иван Прокопьевич
1837 г.р.
Мать
Широбокова Мария Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.04.1863
Отец:
Широбоков Иван Прокопьевич
Мать:
Широбокова Мария Александровна
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