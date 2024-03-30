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Широбоков Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1863

Отец: Широбоков Иван Прокопьевич

Мать: Широбокова Мария Александровна

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