Зайцев Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Луиза Павловна
Призыв на военную службу
08.09.1938
Самара, Самара, Самарская область
Военная награда
31.08.1945
Орден Красной звезды
Смерть
Неизвестно