Вейсе (Семёнова) Параскева Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВейсе (Семёнова) Параскева Андреева

Вейсе (Семёнова) Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

До 1893

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1840

Сын: Вейссе Готфрид Федорович

Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Рождение ребёнка
1843

Сын: Вейссе Александр Феодоров

Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Рождение ребёнка
09.04.1851

Сын: Вейссе Виктор Феодоров

Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Орел, Россия
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Юлия Феодорова

Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Рождение ребёнка
22.03.1853

Сын: Вейсе Валентин Феодоров

Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Пенза
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталия Франциска

Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Рождение ребёнка
07.10.1864

Дочь: Энман Августина (Иустиния Августа) (Иустиния, Августа) Федоровна

Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)

Смерть
До 1893
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close