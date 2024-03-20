Вейсе (Семёнова) Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиДо 1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.01.1840
Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)
Рождение ребёнка
1843
Сын: Вейссе Александр Феодоров
Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)
Рождение ребёнка
09.04.1851
Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)
Орел, Россия
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Юлия Феодорова
Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)
Рождение ребёнка
22.03.1853
Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)
Пенза
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталия Франциска
Отец ребёнка: Вейсcе Федор Филиппович (Theodor)
Рождение ребёнка
07.10.1864
Смерть
До 1893