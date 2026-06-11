Шетохин Василий Елисеев
мужской, родился 1730
умер 1773
ОтецШетохин Елисей Васильев1702 г.р.
Супруги
Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева1732 г.р.
Дети
Шатохин Тимофей Васильев1747 г.р.
Шатохин Михаил Васильев1751 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Шетохин Елисей Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Шетохина Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева
Смерть
1773