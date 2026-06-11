Шетохин Василий Елисеев 1730 — найти родственников по фамилии на Familio

Шетохин Василий Елисеев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1730

умер 1773

Отец
Шетохин Елисей Васильев1702 г.р.
Супруги
Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева1732 г.р.
Дети
Шатохин Тимофей Васильев1747 г.р.
Шатохин Михаил Васильев1751 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Шетохин Елисей Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1747

Сын: Шатохин Тимофей Васильев

Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Шатохин Михаил Васильев

Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1752

Сын: Шатохин Иван Васильев

Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Шетохина Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева

Рождение ребёнка
1760

Сын: Шатохин Матвей Васильев

Мать ребёнка: Шетохина (Самофалова) Анна Тимофеева

Смерть
1773

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