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Никита Демьянов

Место рождения

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

С 1883 по 1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: Демьян Титов

Мать: Ефросинья Васильева

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Рыжев Андрей Никитин

Мать ребёнка: Ефросинья Козьмина

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1874 ст.

Дочь: Пелагея Никитина

Мать ребёнка: Ефросинья Козьмина

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Рыжев Нил Никитин

Мать ребёнка: Ефросинья Козьмина

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Дочь: Прасковья Никитина

Мать ребёнка: Ефросинья Козьмина

Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Козьмина

Смерть
С 1883 по 1891 ст.
Рожкова, Болховский муниципальный район, Орловская область
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