Никита Демьянов
Место рождения
Дата рождения1851 ст.
Дата смертиС 1883 по 1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: Демьян Титов
Мать: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1870 ст.
Сын: Рыжев Андрей Никитин
Мать ребёнка: Ефросинья Козьмина
Рождение ребёнка
1874 ст.
Дочь: Пелагея Никитина
Мать ребёнка: Ефросинья Козьмина
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Рыжев Нил Никитин
Мать ребёнка: Ефросинья Козьмина
Рождение ребёнка
1883 ст.
Дочь: Прасковья Никитина
Мать ребёнка: Ефросинья Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Козьмина
Смерть
С 1883 по 1891 ст.