Кадрова Матрена Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1938
Дата смерти01.01.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.?
Сын: Кадров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович
Рождение ребёнка
07.02.1963
Дочь: Перевозчикова (Кадрова) Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1965
Сын: Кадров Василий Николаевич
Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович
Рождение ребёнка
11.05.1969
Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.02.1979
Дочь: Чураева (Кадрова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович
Смерть
01.01.2016