Кадрова Матрена Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКадрова Матрена Филимоновна

Кадрова Матрена Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1938

Дата смерти

01.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.?

Сын: Кадров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович

Рождение ребёнка
07.02.1963

Дочь: Перевозчикова (Кадрова) Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1965

Сын: Кадров Василий Николаевич

Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1969

Сын: Кадров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.02.1979

Дочь: Чураева (Кадрова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Кадров Николай Иванович

Смерть
01.01.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.