Дерябин Дмитрий Васильев
мужской, родился 26.10.1836 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умер Неизвестно
ОтецДерябин Василий Михайлов1817 ст. г.р.
МатьДерябина Матрона Софронова1816 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1836 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
29.10.1836 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
крест. господ Никифоровых