Дерябин Дмитрий Васильев 26.10.1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Дерябин Дмитрий Васильев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 26.10.1836 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умер Неизвестно

Отец
Дерябин Василий Михайлов1817 ст. г.р.
Мать
Дерябина Матрона Софронова1816 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1836 ст.

Отец: Дерябин Василий Михайлов

Мать: Дерябина Матрона Софронова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

крест. господ Никифоровых

Крещение
29.10.1836 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Восприемники оной же деревни и помещиков крест. сын Иларион Матвеев и крестьянская жена Мария Максимова Иродионова

Смерть
Неизвестно

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