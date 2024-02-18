Глазырина Ульяна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1800 ст.
Рождение ребёнка
1802 ст.
Отец ребёнка: Глазырин Семен Васильевич
Упоминание
1803 ст.
Исповедная роспись: 24 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237об
Смерть
Неизвестно