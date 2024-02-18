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Глазырина Ульяна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1800 ст.

Муж: Глазырин Семен Васильевич

Рождение ребёнка
1802 ст.

Сын: Глазырин Пётр Семенович

Отец ребёнка: Глазырин Семен Васильевич

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 24 года. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237об
Смерть
Неизвестно

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