Питякова Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1927
Дочь: Сидорова (Питякова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Питяков (Пидяков) Иван (Фёдор) Алексеевич
Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно