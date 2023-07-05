Питякова Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питякова Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Сидорова (Питякова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Питяков (Пидяков) Иван (Фёдор) Алексеевич

Медяна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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