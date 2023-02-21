Ерохин Ефим Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
24.11.1919
Дочь: Ерохина Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Ерохина Анна Нестеровна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви слободы Ольховатки Волчанского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
1919
Рубленое, Харківська область
Житель слободы Рубленой Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерохина Анна Нестеровна
Смерть
Неизвестно