Ерохин Ефим Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохин Ефим Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1919

Дочь: Ерохина Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Ерохина Анна Нестеровна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви слободы Ольховатки Волчанского уезда Харьковской губернии.
Место жительства
1919
Рубленое, Харківська область
Житель слободы Рубленой Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина Анна Нестеровна

Смерть
Неизвестно
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