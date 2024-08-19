Misiņš (Roga) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Misiņš (Roga) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Misiņš Centis

Рождение ребёнка
23.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Misiņš Centis

Смерть
Неизвестно

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