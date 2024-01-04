Велеславова Ефимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Велеславова Ефимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Настасья Федотовна

Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Велеславов Петр Федотович

Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Анна Федотовна

Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Велеславов Михаил Федотович

Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Велеславова Трофим Федотович

Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Велеславов Василий Федотович

Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич

Рождение ребёнка
01.10.1854

Дочь: Плотникова Любовь Федотовна

Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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