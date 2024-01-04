Велеславова Ефимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Настасья Федотовна
Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Велеславов Петр Федотович
Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Анна Федотовна
Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Велеславов Михаил Федотович
Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Велеславова Трофим Федотович
Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Велеславов Василий Федотович
Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич
Рождение ребёнка
01.10.1854
Дочь: Плотникова Любовь Федотовна
Отец ребёнка: Велеславов Федот Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно