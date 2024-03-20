Фенева Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фенева Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1993

Дочь: Алискерова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.06.2006

Сын: Фенев Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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