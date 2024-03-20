Фенева Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1993
Дочь: Алискерова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.06.2006
Сын: Фенев Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности