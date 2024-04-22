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Илемков Тимофей Семенович

Место рождения

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.02.1862 ст.

Дата смерти

26.10.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1862 ст.

Отец: Илемков Семен Иванович

Мать: Илемкова Сигклитикия Козьминовна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
18.01.1881 ст.

Жена: Илемкова Наталья Алексеевна

Биляр
Рождение ребёнка
28.11.1881 ст.

Дочь: Илемкова Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.

Дочь: Илемкова Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
29.06.1885 ст.

Сын: Илемков Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1887 ст.

Дочь: Илемкова Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.09.1888 ст.

Сын: Илемков Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.06.1891 ст.

Сын: Илемков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1898 ст.

Дочь: Илемкова Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.

Сын: Илемков Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна

Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илемкова Наталья Тимофеевна

Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.10.1918 ст.
Никольская Вала, Елабужский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: воспаление легких
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