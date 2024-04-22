Илемков Тимофей Семенович
Место рождения
Дата рождения17.02.1862 ст.
Дата смерти26.10.1918 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1862 ст.
Бракосочетание
18.01.1881 ст.
Биляр
Рождение ребёнка
28.11.1881 ст.
Дочь: Илемкова Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.
Дочь: Илемкова Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
29.06.1885 ст.
Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
24.01.1887 ст.
Дочь: Илемкова Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
22.09.1888 ст.
Сын: Илемков Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
01.06.1891 ст.
Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
10.05.1898 ст.
Дочь: Илемкова Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
23.10.1900 ст.
Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илемкова Наталья Тимофеевна
Мать ребёнка: Илемкова Наталья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.10.1918 ст.
Причина смерти: воспаление легких