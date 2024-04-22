Кокорина (Ручьева) Евфросиния Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Ручьева) Евфросиния Михайловна

Место рождения

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

23.09.1878 ст.

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878 ст.

Отец: Ручьёв Михаил Спиридонов

Мать: Ручьева Лукия Федорова

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ф.496 оп.16 д.275 л.598об.-599 23 сентября 1878г. Ефросиния деревни Берег отставной солдат Михаил Спиридонов Ручьев и законная жена его Лулия Федорова, оба провославного вероисповедания. Воспреемники... Показать все
Бракосочетание
06.02.1902 ст.

Муж: Кокорин Иван Александров

Рождение ребёнка
После 1902

Дочь: Кокорина Анфиса Иванова

Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров

дер. Сельменьга
Рождение ребёнка
После 1902

Сын: Кокорин Федор Иванов

Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров

дер. Сельменьга
Рождение ребёнка
После 1902

Сын: Кокорин Константин Иванов

Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1902

Дочь: Дуркина Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров

Рождение ребёнка
21.11.1903

Сын: Кокорин Михаил Иванов

Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1906 ст.

Сын: Кокорин Яков Иванович

Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.

Сын: Кокорин Иван Иванов

Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
20.03.1912

Дочь: Иванова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров

Мартыниха, Ростовская волость, Вельский уезд
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Рождение ребёнка
03.09.1919

Дочь: Дроздова Глафира Иванова

Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров

Мартыниха, Ростовская волость, Вельский уезд
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Место жительства
Неизвестно
дер. Сельменьга
Смерть
?.05.1942
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