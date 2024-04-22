Кокорина (Ручьева) Евфросиния Михайловна
Место рождения
Дата рождения23.09.1878 ст.
Дата смерти?.05.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
23.09.1878 ст.
Отец: Ручьёв Михаил Спиридонов
Мать: Ручьева Лукия Федорова
ф.496 оп.16 д.275 л.598об.-599 23 сентября 1878г. Ефросиния деревни Берег отставной солдат Михаил Спиридонов Ручьев и законная жена его Лулия Федорова, оба провославного вероисповедания. Воспреемники... Показать все
Бракосочетание
06.02.1902 ст.
Рождение ребёнка
После 1902
Дочь: Кокорина Анфиса Иванова
Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров
дер. Сельменьга
Рождение ребёнка
После 1902
Сын: Кокорин Федор Иванов
Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров
дер. Сельменьга
Рождение ребёнка
После 1902
Сын: Кокорин Константин Иванов
Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров
Рождение ребёнка
После 1902
Дочь: Дуркина Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров
Рождение ребёнка
21.11.1903
Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров
Рождение ребёнка
20.03.1906 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров
Рождение ребёнка
03.10.1908 ст.
Сын: Кокорин Иван Иванов
Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров
Рождение ребёнка
20.03.1912
Дочь: Иванова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Рождение ребёнка
03.09.1919
Дочь: Дроздова Глафира Иванова
Отец ребёнка: Кокорин Иван Александров
В свидетельстве о рождении - Сельменьга в списоке населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов - Сельменский выс. (Мартыниха)
Место жительства
Неизвестно
дер. Сельменьга
Смерть
?.05.1942