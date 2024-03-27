Янбеков Рауил Хусаинович
Место рожденияд.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Дата рожденияОколо 1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952
Отец: Янбеков Хусайин Хасанович
Мать: Янбекова Хусниямал
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Смерть
Неизвестно
г.Стерлитамак, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ