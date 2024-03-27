Янбеков Рауил Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбеков Рауил Хусаинович

Место рождения

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР

Дата рождения

Около 1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1926 г.р.

Мать

Около 1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952

Отец: Янбеков Хусайин Хасанович

Мать: Янбекова Хусниямал

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Смерть
Неизвестно
г.Стерлитамак, БАССР
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово, Кугарчинский район, РБ, РФ
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