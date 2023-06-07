Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1830
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Александра Николаева
Отец ребёнка: Николай Антонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Алексей Николаев
Отец ребёнка: Николай Антонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Сын: Александр Николаев
Отец ребёнка: Николай Антонов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Андрей Николаев
Отец ребёнка: Николай Антонов
Рождение ребёнка
25.02.1810
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Антонов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1830
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)