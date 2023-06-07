Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Григорьева

Анна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1830

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Александра Николаева

Отец ребёнка: Николай Антонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Алексей Николаев

Отец ребёнка: Николай Антонов

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Сын: Александр Николаев

Отец ребёнка: Николай Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Андрей Николаев

Отец ребёнка: Николай Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1810

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Антонов

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Антонов

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная г-на крепостная г-на подполковника И.М.Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
До 1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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