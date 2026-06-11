Зуиха Евдокия Павлова
женский, родилась 1712
умерла 1785
Супруги
Зуй Афанасий Данилов1711 г.р.
Дети
Зуенко Григорий Афанасьев1732 г.р.
Зуенко Назар Афанасьев1740 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуй Афанасий Данилов
Рождение ребёнка
1732
Сын: Зуенко Григорий Афанасьев
Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов
Рождение ребёнка
1748
Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов
Смерть
1785