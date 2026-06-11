Зуиха Евдокия Павлова 1712 — найти родственников по фамилии на Familio

Зуиха Евдокия Павлова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась 1712

умерла 1785

Супруги
Зуй Афанасий Данилов1711 г.р.
Дети
Зуенко Григорий Афанасьев1732 г.р.
Зуенко Назар Афанасьев1740 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуй Афанасий Данилов

Рождение ребёнка
1732

Сын: Зуенко Григорий Афанасьев

Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов

Рождение ребёнка
1740

Сын: Зуенко Назар Афанасьев

Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Зуенко Михайло Афанасьев

Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов

Рождение ребёнка
1748

Сын: Зуенко Антон Афанасьев

Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов

Рождение ребёнка
1753

Сын: Зуенко Осип Афанасьев

Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Зуенко Иосиф Афанасьев

Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов

Рождение ребёнка
1757

Сын: Зуенко Семен Афанасьев

Отец ребёнка: Зуй Афанасий Данилов

Смерть
1785

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