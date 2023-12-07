Панченко Степан Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панченко Мария Никифоровна
Ленинский, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
13.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панченко Мария Никифоровна
Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно