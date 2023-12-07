Панченко Степан Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко Степан Иосифович

Панченко Степан Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панченко Мария Никифоровна

Рождение ребёнка
11.05.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Мария Никифоровна

Ленинский, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
13.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко Мария Никифоровна

Бодайбо, Бодайбинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.