Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

01.08.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870

Отец: Колотушкин Николай Иванович

Мать: Колотушкина (Горматова) Просковья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
02.11.1890

Муж: Парамонов Иван Ефимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1891

Дочь: (Парамонова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.12.1893

Сын: Парамонов Игнат Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.05.1896

Сын: Парамонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1903

Сын: Парамонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.03.1903

Сын: Парамонов Никифор Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1908

Сын: Парамонов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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