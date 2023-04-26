Парамонова (Колотушкина) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения01.08.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1870
Бракосочетание
02.11.1890
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.02.1891
Дочь: (Парамонова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
18.12.1893
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
08.05.1896
Сын: Парамонов Николай Иванович
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
09.03.1903
Сын: Парамонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
09.03.1903
Сын: Парамонов Никифор Иванович
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Рождение ребёнка
18.10.1908
Сын: Парамонов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Парамонов Иван Ефимович
Смерть
Неизвестно