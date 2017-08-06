Волкова (Смирнова) Градислава Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.09.1932
Дата смерти06.08.2017
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932
Отец: Смирнов Иван
Рождение ребёнка
25.11.1958
Дочь: Козырева Марина Станиславовна
Отец ребёнка: Волков Станислав
Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Место жительства
Неизвестно
г. Вологда, ул. Косм. Беляева, д. 23 кв. 10
Смерть
06.08.2017