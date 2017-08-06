Волкова (Смирнова) Градислава Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова (Смирнова) Градислава Ивановна

Волкова (Смирнова) Градислава Ивановна

Место рождения

Макарьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.09.1932

Дата смерти

06.08.2017

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1932

Отец: Смирнов Иван

Мать: Смирнова Апполинария Михайловна

Макарьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.11.1958

Дочь: Козырева Марина Станиславовна

Отец ребёнка: Волков Станислав

Чебсара, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
г. Вологда, ул. Косм. Беляева, д. 23 кв. 10
Смерть
06.08.2017
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close