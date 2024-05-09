Гут (Абрашина) Ольга Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гут (Абрашина) Ольга Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1972

Пол

Женский

Отец

1946 г.р.

Мать

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1972

Отец: Абрашин Федор Иванович

Мать: Абрашина Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
15.03.1991

Сын: Гут Артем Юрьевич

Отец ребёнка: Гут Юрий Анатольевич

Рождение ребёнка
30.06.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гут Юрий Анатольевич

Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ

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