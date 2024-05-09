Гут (Абрашина) Ольга Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1972
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1972
Рождение ребёнка
15.03.1991
Сын: Гут Артем Юрьевич
Отец ребёнка: Гут Юрий Анатольевич
Рождение ребёнка
30.06.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гут Юрий Анатольевич
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ