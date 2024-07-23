Дегтярева Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1856
Рождение
Около 1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1884 ст.
Отец ребёнка: Дегтярев Иван Алексеевич
590-2-71
Рождение ребёнка
13.01.1888 ст.
Дочь: Максимова (Дегтярева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Дегтярев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.
Отец ребёнка: Дегтярев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно