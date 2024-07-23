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Дегтярева Анна Матвеевна

Место рождения

Владимир, город Владимир, Владимирская область

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1856

Муж: Дегтярев Иван Алексеевич

Рождение
Около 1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.11.1884 ст.

Сын: Дегтярев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Дегтярев Иван Алексеевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
590-2-71
Рождение ребёнка
13.01.1888 ст.

Дочь: Максимова (Дегтярева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Дегтярев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
07.06.1898 ст.

Сын: Дегтярев Илья Иванович

Отец ребёнка: Дегтярев Иван Алексеевич

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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