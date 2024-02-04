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Мякотко Илья Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Мякотко Петро Потапович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мякотко Мария Михайловна

Военная награда
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная награда
12.04.1947
Медаль :"За победу над Японией"
Рождение ребёнка
11.07.1948

Дочь: Якищик (Мякотко) Светлана Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1951

Дочь: Пархоменко (Мякотко) Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны 2 степени. Министерство обороны СССР
Смерть
Неизвестно

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