Мякотко Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Мякотко Петро Потапович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мякотко Мария Михайловна
Военная награда
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная награда
12.04.1947
Медаль :"За победу над Японией"
Рождение ребёнка
11.07.1948
Дочь: Якищик (Мякотко) Светлана Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1951
Дочь: Пархоменко (Мякотко) Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны 2 степени. Министерство обороны СССР
Смерть
Неизвестно