Хворостова (Саладовникова) Лидия
женский, родилась 19.03.1926, с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.
умерла Около 13.01.2010, г.Белово, Кемеровская обл.
Дети
Хворостов Юрий07.11.1959 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хворостов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хворостов Илья
Рождение ребёнка
07.11.1959
Сын: Хворостов Юрий
Отец ребёнка: Хворостов Илья
с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.
Смерть
Около 13.01.2010
г.Белово, Кемеровская обл.