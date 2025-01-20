Хворостова (Саладовникова) Лидия 19.03.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Хворостова (Саладовникова) Лидия

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 19.03.1926, с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.

умерла Около 13.01.2010, г.Белово, Кемеровская обл.

Дети
Хворостов Юрий07.11.1959 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хворостов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хворостов Илья

Рождение ребёнка
07.11.1959

Сын: Хворостов Юрий

Отец ребёнка: Хворостов Илья

с.Торба. Зырянского р-на .. Томской обл.

Смерть
Около 13.01.2010
г.Белово, Кемеровская обл.

Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.