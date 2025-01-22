Кошелев Иван Илларионович
мужской, родился Неизвестно, деревня Табола-Ивановка, Епифанский уезд, Тульская губерния
умер Неизвестно
Супруги
Кошелева (Тычинкина) Домника Тихоновна03.01.1880 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Табола-Ивановка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
07.10.1898
Черемухово, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно