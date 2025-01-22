Кошелев Иван Илларионович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кошелев Иван Илларионович

Автор
СР
Ряховский С.

мужской, родился Неизвестно, деревня Табола-Ивановка, Епифанский уезд, Тульская губерния

умер Неизвестно

Супруги
Кошелева (Тычинкина) Домника Тихоновна03.01.1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Табола-Ивановка, Епифанский уезд, Тульская губерния

Бракосочетание
07.10.1898

Жена: Кошелева (Тычинкина) Домника Тихоновна

Черемухово, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

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