Городнов Тимофей Никонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1927
Дочь: Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Городнова (Тарцева) Александра Петровна
Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1936
Сын: Городнов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Городнова (Тарцева) Александра Петровна
Смерть
1941
Причина смерти: погиб на войне