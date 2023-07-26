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Городнов Тимофей Никонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городнова (Тарцева) Александра Петровна

Рождение ребёнка
08.03.1927

Дочь: Прохорова (Городнова) Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Городнова (Тарцева) Александра Петровна

Новый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1936

Сын: Городнов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Городнова (Тарцева) Александра Петровна

Смерть
1941
Причина смерти: погиб на войне

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